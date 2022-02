Ab Mittwochnacht wird's windig: Sturm trifft auch Teile Baden-Württembergs

In Deutschland werden diese Woche mehrere Sturmtiefs erwartet. Auch der Südwesten ist betroffen, wenn auch nicht so stark wie andere Landesteile.

Vom Atlantik ziehen in den nächsten Tagen Sturmtiefs heran, warnen die Wetterdienste. Erwartet wird stürmisches und wechselhaftes Wetter. Auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden sich ab der Nacht zum Donnerstag auf starken Wind einstellen müssen, wenn auch nicht so stark wie der Norden und Osten Deutschlands, so Mark Eisenmann vom ARD-Wetterkompetenzzentrum.

"Besonders ab der zweiten Nachthälfte sind teils schwere Sturmböen zu erwarten", so der Meterologe. "Am Morgen können auch Gewitter hinzukommen." Vielerorts soll es den gesamten Donnerstag über regnen.

In Höhen auch Orkanböen zu erwarten

Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte am Mittwochmorgen eine Unwetterwarnung. Betroffen sind die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe und Lagen über 800 Meter. In den Schwarzwaldhöhen sind auch Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern zu erwarten - insbesondere im Zeitraum von 2 bis 6 Uhr.

Warum ist der Schwarzwald besonders vom Sturm gefährdet? Sobald man in Baden-Württemberg in die Höhe geht, also zum Beispiel in den Schwarzwald, ist auch die Gefahr von Windstärke elf oder zwölf in Form von orkanartigen Böen oder einem Orkan gegeben. Dadurch ist der Schwarzwald im Vergleich zu vielen anderen Regionen in Baden-Württemberg besonders gefährdet. Auf dem Feldberg, dem höchsten Berg Baden-Württembergs, drohen besonders starke Winde.

Es bestehe eine extreme Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Es sei außerdem in den betroffenen Regionen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Am Mittwochnachmittag melden SWR-Reporter aus dem Landesgebiet nur minimale Folgen des starken Windes. Die Schäden beschränken sich auf umgewehte Gartenmöbel und abgeknickte Äste.

Vorsicht besonders im Wald

Allgemein gilt: Spaziergänge, besonders im Wald, sollte man unterlassen, empfiehlt zum Beispiel das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Es sei jederzeit möglich, dass Bäume umstürzen, Äste umherfliegen oder abbrechen - auch wenn sich die Wetterlage wieder beruhigt hat: "Im Kronenraum befinden sich oft noch lose Baumteile, die ohne Vorwarnung und unvermittelt herunterbrechen könnten", so Manfred Robens vom dortigen Forstamt.

Im Raum Karlsruhe hat man auch die Hochwasser-Gefahr im Blick. Richtiges Hochwasser, das die Meldemarke von sechs Metern überschreitet, wird den Behörden zufolge nicht erwartet, an den Nebenflüssen können allerdings kleine Bäche überlaufen.

Schule am Donnerstag? Ministerium prüft

Während in Nordrhein-Westfalen die Schule am Donnerstag ausfällt und den Eltern in Rheinland-Pfalz freigestellt ist, ihre Kinder zur Schule zu schicken, hat sich das Kultusministerium in Baden-Württemberg noch nicht entschieden. Die Entscheidung darüber werde noch bekannt gegeben, heißt es aus dem Ministerium am Nachmittag.

Kulanz-Regeln bei der Bahn

Vorkehrungen hat bereits die Deutsche Bahn getroffen. Das Unternehmen rechnet mit Zugausfällen und Verspätungen und legte besondere Regeln fest, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Sturmtiefs verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket ab sofort bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Die Regeln gelten laut Bahn unabhängig davon, ob einzelne Verbindungen ausfallen, was aktuell noch nicht abzusehen ist. Wie immer gelte die Empfehlung, sich kurz vor Reiseantritt zum Beispiel über die "Navigator"-App zu informieren.

#Unwetter-#Warnungen #Sturm #YLENIA: Vom Nordwesten bis zur Mitte und in den Osten schwere #Sturmböen sowie einzelne #Orkanböen! Stärkste Böen in der Nacht zum Donnerstag/Donnerstagvormittag mit Kaltfrontpassage sowie in den Schauern und Gewittern dahinter! /V https://t.co/RRJCgLNiWu

Freitag kommt ein weiteres Sturmtief

Spätestens am Donnerstagabend soll das erste Sturmtief überstanden sein. Am Freitag sei dann örtlich noch leichter Regen möglich. Im Tagesverlauf könne es dann allerdings erneut zu schweren Sturmböen kommen - auf den Schwarzwaldgipfeln auch zu Orkanböen. Wie genau sich der zweite Sturm darüber hinaus durchs Land pustet, steht laut ARD-Wetterexperte Eisenmann noch nicht fest. "Stürmisch wird es aber auf jeden Fall."

Auch Meteorologe und ARD-Wettermoderator Sven Plöger hat das zweite Sturmtief im Blick: "Das hat sich bislang noch gar nicht entwickelt", erklärte Plöger im SWR. "Es zeichnet sich aber ab, dass ein sogenannter Schnellläufer unterwegs ist und Schnellläufer haben ein sehr hohes Potenzial." Hier seien noch sehr große Veränderungen gegenüber dem jetzigen Wetterstand möglich, so Plöger.

Warnung via SWR-App möglich

Die SWR Aktuell App bringt automatisierte Unwetterwarnungen direkt als Push-Nachricht auf das Smartphone - hier lassen sich auch einzelne Regionen auswählen: