Wind, Sonne, Regen: Das Wetter am Wochenende ist durchwachsen und erinnert an typisches Aprilwetter. Zur neuen Woche kommt sogar der Winter zurück.

Nach einem durchwachsenen Samstag bleibt Baden-Württemberg auch am Sonntag das "Aprilwetter" im März zunächst erhalten - mit einem Mix aus Wind, Sonne und Regen. Es wird allerdings nicht mehr ganz so stürmisch. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 8 und 14 Grad.

Der Wetterbericht für Baden-Württemberg vom 25. März mit SWR-Wetterexperte Sven Plöger:

Am Montag kehrt der Winter dann für einen Tag nach Baden-Württemberg zurück. Es ist mit Schneeregen und Graupelschauern zu rechnen. "Schuld ist Polarluft, die aus nördlicher Richtung zu uns kommt", erklärt SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. Es wird deutlich kälter, teilweise schneit es - auch in tieferen Lagen. In der Nacht zu Dienstag gibt es verbreitet Nachtfrost mit Temperaturen bis zu minus fünf Grad. Immerhin: Das Winter-Intermezzo ist kurz. Bereits am Dienstag soll es wieder wärmer werden.

Samstag: Gewitter, Regen und Sonne

In Baden-Württemberg war es im Laufe des Samstags stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst sagte für hohe Lagen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb schwere Sturmböen voraus. Auch in tieferen Lagen brachte der Westwind teilweise stürmische Böen.

Zum starken Wind kamen am Samstag in Baden-Württemberg vereinzelt auch Gewitter und am Vormittag immer wieder Regenschauer, die sich mit trockenen und sonnigen Phasen abwechselten. "Wir haben eine Wetterlage, die eher typisch für den April ist", so SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. "In großen Höhen sehr kalt und unten relativ warm. Wenn dann noch die Sonne scheint, werden die Gegensätze noch größer." Die Folge sei ein wechselhaftes und "labiles" Wetter.