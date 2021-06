Bei Temperaturen um die 30 Grad zieht es viele Menschen Baden-Württemberg an Badeseen. An manchen herrschte wegen der Corona-bedingten Besuchergrenze Chaos. Auch Badeunfälle häuften sich.

Auf der Suche nach Abkühlung sind die Seen und Flüsse im Land besonders beliebte Ziele. Oft begeben sich die Badenden dabei aber auch in Lebensgefahr. So kam es auch am Freitag wieder zu mehreren Todesfällen an Badestellen. In Heilbronn ist ein 22-jähriger Mann im Karlssee tödlich verunglückt. Er sei auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau in den See gewatet und ging dann an einer steil abfallenden Kante im Wasser unter. Taucher der Feuerwehr holten ihn aus dem Wasser. Der 22-Jährige wurde vor Ort reanimiert, starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus.

26-Jähriger ertrinkt in Willstätt

Auch in Willstätt im Ortenaukreis ist ein Mann ertrunken. Laut Polizei war der 26-jährige Mann mit Freunden am Waldsee bei Hesselhurst unterwegs und sei beim Schwimmen untergegangen. Auch in diesem Fall holte ihn ein Taucher aus dem zwölf Meter tiefen Wasser. Die Wiederbelebungsversuche kamen zu spät und der Mann starb in der Nacht im Krankenhaus.

Badeseen in BW überlaufen

An den Badeseen in Baden-Württemberg suchen viele Menschen momentan nach Erfrischung. Doch durch die Corona-Regeln gelangen nicht alle ins Wasser. Am Aileswasensee in Neckartailfingen im Kreis Esslingen sind nur 1.000 Personen erlaubt. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert die Einlassbeschränkungen. Um 10 Uhr hatte man am Samstag schon die vollständige Kapazität erreicht, so der Sicherheitsdienst.

Polizei kontrolliert am Badesee Ehmetsklinge

Am Badesee Ehmetsklinge bei Zaberfeld im Landkreis Heilbronn sorgt an diesem Wochenende die Polizei für Ordnung. Vor einer Woche hat es hier ein Verkehrschaos durch den Ansturm auf den Badesee gegeben. Auch hier mussten Menschen wieder abreisen. "Ich verstehe es, wenn man morgens gepackt hat und an den See will und die Enttäuschung. Es bleibt uns aber nichts anderes, als diese Leute wegzuschicken", sagt Polizeisprecher Gerald Olma zu der Situation. Er verwies auf die Möglichkeit ins Freibad zu gehen.

Unwetterwarnung kann Ende vom Badespaß bedeuten

Trotz guter Wetteraussichten am Samstag, steigt auch das Gewitterrisiko in Baden-Württemberg am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass am Samstag tagsüber nur vereinzelt mit Gewittern zu rechnen ist, dann jedoch lokal mit Starkregen und Hagel. Am Sonntag gibt es dann vermehrt schwere Gewitter. Es sind auch Orkanböen möglich.