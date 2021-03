Auf die Baden-Württemberger wartet ein stürmisches Wochenende, und das nicht nur im politischen Sinne. Bereits am Samstag zogen erste Sturmböen durchs Land, größere Schäden gab es bislang nicht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten die Meteorologen im Laufe des Samstags Sturmböen, auf dem Flachland sogar schwere Sturmböen. Auf dem Feldberg treten Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern pro Stunde auf. Schuld ist das Tief "Luis". Zudem rechnen die Wetterexperten mit Regen und Gewitter im Nordwesten des Landes.

Etwa in Karlsruhe und im nördlichen Schwarzwald stürzten am frühen Samstagmorgen immer wieder Bäume um. In einem Fall im Landkreis Calw wurde ein Auto unter einem Baum begraben. In Karlsruhe demolierte ein großer Baum in der Waldstadt eine Straßenbahnoberleitung, immer wieder flogen Äste, Verkehrsschilder und auch Wahlplakate durch die Gegend. Die Polizei in Offenburg berichtet von rund 20 Einsätzen vor allem im Landkreis Rastatt und in Baden-Baden. Die Polizei Pforzheim hatte seit gestern Abend 12 Einsätze wegen des Sturms zu verzeichnen. Verletzt wurde niemand.

Durch den stürmischen Wind ist Samstagnacht in Karlsruhe ein Baum auf eine Straßenbahn-Oberleitung gestürzt. picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Aaron Klewer

Am Sonntag lasse der Wind nach und es folge ein Schwall polarer Kaltluft, sagte Sebastian Altnau, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). In der Nacht zum Sonntag sinkt die Schneefallgrenze auf 300 bis 500 Meter.

Wintereinbruch im Schwarzwald

Dem Schwarzwald steht Anfang kommender Woche sogar ein neuer Wintereinbruch bevor. "Vor allem an den Alpen und im angrenzenden Vorland sowie im Schwarzwald wird es voraussichtlich länger anhaltende Schneefälle mit ergiebigeren Neuschneemengen geben", so DWD-Meteorologe Altnau. 70 Zentimeter bis ein Meter Neuschnee seien hier möglich. Tiefere Lagen erwarteten in der neuen Woche einstellige Tageshöchstwerte und nasskaltes Schauerwetter.