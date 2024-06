Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird nicht im Dezember 2025 in Betrieb gehen, sondern erst ein Jahr später, also im Dezember 2026. Das haben SWR-Recherchen ergeben. Details zur Verschiebung - und wie genau S21 in Betrieb gehen soll - will die Bahn am Dienstag bekannt geben. SWR-Bahnexperte Frieder Kümmerer erläutert, was die Verschiebung bedeutet.