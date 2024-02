Beim Automobilzulieferer Bosch sollen an verschiedenen Standorten fast 4.000 Stellen wegfallen, trotz Umsatzanstieg. Das Unternehmen verweist vor allem auf die Transformation in der Autoindustrie, also den Wechsel hin zur Elektromobilität. Die neue Chefin der Gewerkschaft IG Metall in Baden-Württemberg, Barbara Resch, bewertet im Gespräch die Situation bei Bosch und in der Automobilbranche im Land.