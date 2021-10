Unis starten Vorlesungen mit 3G-Regel

Studierende in Baden-Württemberg sind am Montag in das Wintersemester gestartet. Nach drei Semestern voller Fernunterricht finden Veranstaltungen flächendeckend in Präsenz statt - mit Vorsichtsmaßnahmen.

