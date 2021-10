Studierende in BW sollen weiteren Prüfungsaufschub bekommen

Studierende in Baden-Württemberg sollen wegen der Corona-Pandemie noch einmal mehr Zeit für ihr Studium und die Prüfungen bekommen. Der Landtag will dazu heute das Landeshochschulgesetz ändern. Demnach sollen die Prüfungsfristen weiter verlängert werden. Sie waren 2020 schon einmal ausgedehnt worden. Laut Gesetzentwurf kommen jetzt noch das Sommersemester 2021 und das Wintersemester 2021/22 dazu. Insgesamt können Studierende damit maximal drei Semester länger brauchen, um alle erforderlichen Prüfungen abzulegen. Falls nötig, könnte das Kultusministerium die Fristen auch noch einmal verlängern. An den meisten Universitäten hat an diesem Montag der Studienbetrieb mit mehr als der Hälfte der Veranstaltungen in Präsenz begonnen. Dabei gilt die 3G-Regel.