Kaum soziale Kontakte, keine Vorlesungen und geschlossene Bibliotheken: Viele Studierende in Baden-Württemberg fühlen sich in der Coronakrise allein gelassen. Am heutigen Donnerstag soll es einen digitalen "Studi-Gipfel" geben.

14 Monate nach Beginn der Corona-Pandemie laden am Nachmittag Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beide Grüne) zum ersten digitalen "Studi-Gipfel" ein. Diskutiert werden soll, wie das Studieren in der Pandemie verbessert werden kann.

Viele Studierende in finanzieller Notlage

Die Landesstudierendenvertretung beklagt die teils prekäre Situation der angehenden Akademiker in der Corona-Krise. "Viele Studierende befinden sich weiterhin in einer schweren finanziellen Notlage", sagte Präsidiumsmitglied Andreas Bauer von der Hochschule Mannheim. Er kritisierte, dass die politische und mediale Aufmerksamkeit vor allem bei den Schulen und weniger bei den Studierenden lag. "Die wirtschaftlichen und akademischen Nachteile der Studierenden seien kaum diskutiert worden", so Bauer.

Auch ein Studierendenvertreter der Universität Stuttgart beklagte, dass das Hochschulleben bei den bisherigen Öffnungsdebatten kaum eine Rolle gespielt habe. Deswegen gebe es unter Studierenden auch die Befürchtung, dass der heutige Gipfel nur ein "Showtermin“ sei.

Kritik am Zeitpunkt des Gipfels

Die Erwartungen der Studierenden an das Gespräch mit der Landesregierung sind verhalten. Ein Vertreter der Studierenden an der Universität Tübingen beklagt, dass der Gipfel mindestens ein Semester zu spät komme. Außerdem sei die Videokonferenz äußerst kurzfristig organisiert worden.

Wissenschaftministerin Bauer äußert Verständnis für Studierende

Wissenschaftsministerin Bauer äußerte Verständnis für die Kritik. "Die Studierenden standen viel zu lange nicht im Fokus", sagte die Grünen-Politikerin. Sie rief die Hochschulen auf, die neuen Spielräume für Tutorien, Gruppenarbeit und gemeinsame Lernräume zu nutzen. Die jüngste Änderung in der Corona-Verordnung ermögliche bereits im laufenden Sommersemester mehr Präsenz über die bisher notwendigen Laborpraktika oder praktische Bestandteile im Studium hinaus. Es sei nun höchste Zeit, dass sich Studierende wieder begegnen könnten, statt sich immer nur virtuell zu treffen, so die Ministerin.

Kretschmann räumte Fehler ein

Anfang März hatte bereits Ministerpräsident Kretschmann bei einem Video-Gespräch mit Studierenden aus Heidelberg eingeräumt, die Gruppe der Studierenden zu wenig im Blick gehabt zu haben. In der Krise beschäftige man sich am meisten mit denjenigen, die am schwersten gebeutelt seien. In diesem Fall seien das die Alten und die Kinder, hatte Kretschmann damals gesagt.

Forderung nach Maßnahmen für besonders betroffene Studierende

Studierendenvertreter Andreas Bauer von der Hochschule Mannheim forderte die Landesregierung unter anderem auf, die besonders betroffenen Studierenden aus Nicht-EU-Ländern zu entlasten. Studierenden im Zweitstudium sollten die Studiengebühren erlassen werden, sagte er. Den Studenten seien Jobs und damit Einnahmequellen weggebrochen. "Vor allem an den Musik- und Kunsthochschulen ist das ein Riesenthema", sagte Bauer. Er forderte auch eine Reform des Bafög-Systems, durch das der Staat Studenten finanziell unterstützt. "Die Pandemie hat die Schwächen des Bafög aufgezeigt, das nur noch ein Bruchteil der Studierenden erhalten", sagte Bauer.