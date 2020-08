Während des Zweiten Weltkriegs und in den Jahren danach verloren Millionen von Menschen ihre Heimat. Am Mittwoch hat der Bund der Vertriebenen in Stuttgart an die "Charta der Heimatvertriebenen" erinnert, die vor 70 Jahren verkündet wurde. In dem Dokument verzichten die Betroffenen auf Rache und Vergeltung. mehr...