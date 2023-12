Erstsemester ohne Abitur: BW-Hochschulen auf dem letzten Platz

In Baden-Württemberg haben 1,5 Prozent der Erstsemester an den Hochschulen kein Abitur. Das hat das CHE Centrum für Hochschulentwicklung am Montag in Gütersloh mitgeteilt. Damit liegt Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich gemeinsam mit dem Saarland und Sachsen-Anhalt auf dem letzten Platz. Durchschnittlich beginnen rund drei Prozent der Studierenden in Deutschland ein Studium ohne das Abitur. Das sind rund 66.000 Menschen, die im Schnitt zehn Jahre älter sind als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen. Damit hat sich der Anteil der Studierenden ohne Abitur in den vergangenen 20 Jahren mehr als vervierfacht. An der Spitze dieses Rankings liegt Thüringen mit 10,8 Prozent vor Hamburg (4,7 Prozent) und Bremen (3,7 Prozent). Voraussetzung für einen Studienplatz ist in diesem Fall eine abgeschlossene Berufsausbildung mit anschließender Berufserfahrung. Je höher die berufliche Qualifikation, desto größer die Auswahl an Studiengängen.