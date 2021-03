per Mail teilen

Viele der derzeit Impfberechtigten können nicht mit Computer und Handy umgehen, und bei der Telefon-Hotline für Impftermine kommen sie nicht durch. Marcel Hiller aus Sexau (Kreis Emmendingen) unterstützt diese Menschen. Doch auch er hat zu kämpfen.

Eigentlich studiert Marcel Hiller Musikjournalistik, doch gerade hat er Semesterferien. In dieser Zeit hilft er ehrenamtlich bei einer Initiative anderen Menschen, einen Impftermin zu buchen. Und das bedeutet Telefonieren von morgens bis abends. Denn auch er hat Schwierigkeiten, überhaupt durchzukommen.

"Frust und Hilflosigkeit, Verzweiflung, das ist alles dabei."

Er ist genervt - doch die Menschen, für die er anruft, sind verzweifelt: "Frust und Hilflosigkeit, Verzweiflung, das ist alles mit dabei. Gerade auch bei älteren Menschen. Ich habe auch schon Leute am Telefon gehabt, die sind über hundert, die können mit dem PC nicht umgehen. Und wenn sie über die 116 117 probieren, an Termine zu kommen - das ist ein Trauerspiel, das geht nicht."

Immer mehr Impfberechtigte - kaum freie Termine

Überlastete Systeme, überforderte Senioren und immer mehr Impfberechtigte, aber keine freien Termine - das kritisiert Marcel Hiller in einem offenen Brief an Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Reagiert hat der Minister noch nicht.