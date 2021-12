Land brauchte 2020 weniger Strom

Die Stromerzeugung in Baden-Württemberg ist vergangenes Jahr um mehr als 22 Prozent gegenüber 2019 zurückgegangen. Insgesamt wurden im Bundesland über 44 Millionen Kilowattstunden erzeugt, knapp 12,8 Millionen weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Mit der Stilllegung des Atomkraftwerks Philippsburg 2 ging der Anteil der Kernenergie sogar um 47 Prozent zurück, sie hat in Baden-Württemberg noch einen Anteil von einem Viertel an der Stromerzeugung. Als Ursache für die Veränderungen benennt das Landesamt den während der Corona-Pandemie gesunkenen Bedarf an elektrischer Energie. Gleichzeitig habe erneuerbare Energie zugelegt, aufgrund günstiger Preise auch das Gas. Deshalb sei etwa die Stromerzeugung aus Steinkohle noch einmal um fast 25 Prozent zurückgegangen, nachdem sie in den beiden Vorjahren bereits um ein Drittel geschrumpft sei. Insgesamt hätten erneuerbare Energien nun einen Anteil an der Stromerzeugung von 41 Prozent, wobei Photovoltaik mit einem Gesamtanteil von knapp 13 Prozent die wichtigste Rolle spiele.