Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Blockade des US-Truppenabzugs durch den US-Kongress begrüßt. "Das Gesetzespaket, das der US-Kongress auf den Weg gebracht hat, war unser Hoffnungsanker und stimmt uns jetzt zuversichtlich - zumal Trump nun den Abgang macht", teilte Strobl nach Angaben eines Sprechers am Sonntag in Stuttgart mit. Die Ampeln für einen Truppenabzug stünden nun auf Rot. Die Stationierung der US-Truppen ist laut Strobl "ohne jeden Zweifel gut für die USA und gut für Deutschland". Ihre Anwesenheit habe bislang die globale Sicherheit erhöht, die amerikanisch-deutsche Freundschaft gestärkt und das gemeinsame Bekenntnis zu einer demokratischen Rechtsordnung unterstrichen. Der US-Kongress hatte am Freitag (Ortszeit) erstmals in der Amtszeit von Donald Trump ein Veto des Präsidenten gekippt. In einem nun verabschiedeten Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt haben Demokraten und Republikaner festgeschrieben, dass der von Trump geplante massive Abzug von US-Soldaten aus Deutschland vorerst blockiert wird.