Bei den Deutschen Turnmeisterschaften wollte Margarita Kolosov vom Bundes-Stützpunkt in Fellbach an diesem Wochenende eigentlich eine Medaille in der rhythmischen Sportgymnastik holen. Doch die Wettkämpfe in Düsseldorf wurden abgesagt. Die 16 jährige bereitet sich deshalb auf den nächsten sportlichen Höhepunkt in ihrer Karriere vor. mehr...