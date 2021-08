Wie viele Personen sind in Corona-Zeiten künftig bei Events erlaubt? Diese Frage soll ein Treffen aller Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel (CDU) am Donnerstag klären. BW-Innenminister Strobl weiß schon jetzt: Zuschauer sollen zurück in die Stadien.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich für die Rückkehr einer begrenzten Anzahl von Zuschauern in die Fußball-Stadien ausgesprochen - mit personalisierten Tickets. "Wir müssen uns auf ein Leben mit dem Virus einstellen - und Fußball gehört zum Leben", sagte Strobl am Donnerstag. "Natürlich kann man ein Fußballstadion in der Corona-Zeit nicht voll besetzen. Aber wenn normalerweise 50.000 reinpassen, können zum Beispiel 5.000 an der frischen Luft einen sehr guten Abstand halten." Aktuell finden Fußballspiele in Baden-Württemberg ohne Zuschauer statt. Besonders die Deutsche Funßball Liga (DFL) fordert seit längerem die Rückkehr der Fans in die Stadien. dpa Bildfunk picture alliance/Georg Hochmuth/APA/dpa Strobl: Personalisierte Tickets sollen bei Hygienevorschriften helfen Man müsse natürlich "dann wissen, wer im Stadion ist, um im Fall der Fälle Infektionsketten brechen zu können", sagte der 60-Jährige. "Deshalb helfen personalisierte Tickets, mehr Normalität im Stadion unter Corona zu schaffen. Wir brauchen eine Regelorganisation unter Viruslast - auch im Sport. Dabei gilt: Nichts ist unmöglich. Personalisierte Tickets sind freilich zwingend."