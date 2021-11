Strobl warnt vor Aufnahme von Flüchtlingen aus Belarus

Baden-Württembergs Innenminister und Vorsitzender der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), hat vor der Aufnahme von Flüchtlingen von der belarussisch-polnischen Grenze gewarnt. Wer jetzt nicht für sichere Außengrenzen sorge oder gar ein Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze fordere, unterstütze die falschen und irreführenden Versprechungen Alexander Lukaschenkos und mache sich selbst zum Schlepper des belarussischen Regimes, sagte Strobl der "FUNKE Mediengruppe". Man müsse Lukaschenko in aller Deutlichkeit aufzeigen, dass seine menschenverachtenden Aktivitäten nicht zum Ziel führten. Die polnische Regierung und die Europäische Union werfen Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die Europäische Union zu schleusen. Ein Großteil der Migranten und Flüchtlinge will nach Deutschland. Lukaschenko hatte als Reaktion auf westliche Sanktionen gegen Belarus angekündigt, die Menschen auf ihrem Weg nach Europa nicht länger aufzuhalten. Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze ist angespannt.