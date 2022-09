per Mail teilen

Thomas Strobl (CDU) hat am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags in der Affäre um den ranghöchsten Polizeibeamten im Land wegen sexueller Belästigung ausgesagt. Was zuvor passiert ist und warum überhaupt gegen den baden-württembergischen Innenminister ermittelt wird, zeigt diese Zusammenfassung.