Innenminister Strobl kritisiert Sicherheitspolitik der Bundesregierung

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Ampelregierung im Bund mit Blick auf die Sicherheitspolitik scharf kritisiert. "Die Ampel und ihr Koalitionsvertrag ist für die Sicherheitsbehörden im digitalen Zeitalter ein Totalausfall: Ampelstörung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Man will nicht die Bürgerinnen und Bürger vor Kriminalität schützen, sondern man will vor allem Daten schützen." Kommunikation laufe heute nicht mehr übers Telefon, sondern über verschlüsselte Messengerdienste, sagte Strobl. Deshalb benötigten die Behörden auch neue Mittel zur Überwachung, welche die Ampel ihnen aber verweigere. "Wenn wir den Sicherheitsbehörden keinen zeitgemäßen, digitalen Instrumentenkasten geben, sind sie an diesem Punkt im Blindflug unterwegs. Das ist aus meiner Sicht grob fahrlässig und absolut verantwortungslos." Strobl fordert etwa die Nutzung von IT-Sicherheitslücken zur Überwachung, die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung - also das Abhören und Abfangen von Telefonaten und SMS, die verschlüsselt über internetbasierte Dienste wie WhatsApp laufen.