BW-Landeschef Strobl gratuliert neuem CDU-Vorsitzenden Merz

Die CDU hat Friedrich Merz mit großer Mehrheit zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Für die BW-CDU gratulierte Innenminister Strobl. Der Landesverband stehe geschlossen hinter Merz.

Der baden-württembergische CDU-Parteivorsitzende Thomas Strobl sprach nach der Wahl von Friedrich Merz von einem neuen Kapitel in der Geschichte der CDU Deutschlands, das nun aufgeschlagen werde. "Als CDU Baden-Württemberg unterstützen wir unseren neuen Bundesvorsitzenden mit der ganzen Kraft des Südens", so Strobl in einer Mitteilung. Die CDU stehe geschlossen hinter ihrem neuen Vorsitzenden.

Merz mit über 94 Prozent gewählt

Bei einem digitalen Bundesparteitag stimmten am Samstag 915 von 983 Delegierten für den 66-Jährigen. Es gab 52 Nein-Stimmen, 16 Delegierte enthielten sich. Die CDU, die Enthaltungen als ungültige Stimmen wertet, errechnete daraus eine Zustimmung von 94,6 Prozent. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Das Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden.

Merz sagte nach seiner Wahl: "Ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis". Er sprach von einem "großartigen Mandat", die neue Aufgabe anzugehen. Merz tritt nun die Nachfolge von Armin Laschet an.

Andreas Jung aus Konstanz zum neuen Vize-Vorsitzenden gewählt

Der CDU-Online-Parteitag hat auch die stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt. Zur neuen Führungsriege gehört nun auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung aus dem Wahlkreis Konstanz. Er erhielt 786 von 953 abgegebenen Stimmen. Das beste Ergebnis der fünf Vizes erhielt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ebenfalls gewählt wurden der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann aus Nordrhein-Westfalen, die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher und die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Von den bisherigen fünf Vizes war nur Breher erneut angetreten. Auch diese digitale Abstimmung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden.

Zum neuen Generalsekretär der CDU wählte die Delegierten den von Friedrich Merz vorgeschlagenen Bundestagsabgeordneten Mario Czaja aus Berlin mit 92,9 Prozent.

Zwei Baden-Württembergerinnen im CDU-Präsidium

Im Parteipräsidium wird die baden-württembergische CDU künftig mit zwei Frauen vertreten sein. Die Tübinger Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz, wurde mit knapp 46 Prozent der Stimmen in das Präsidium gewählt. Die 32-jährige Ulmer Abgeordnete Ronja Kemmer kam auf rund 70 Prozent. Sie dankte auf Twitter dem bisherigen CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak für seine Arbeit.

Danke an @PaulZiemiak für die Arbeit in einer Zeit die mehr als nur bewegt war - der heutige digitale Parteitag zeigt einmal mehr wie du die @CDU Zeit erneuert hast! Freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Bundestag 😊

Merz ruft CDU zur Geschlossenheit auf

Vor seiner Wahl hatte Friedrich Merz seine Partei nach dem Desaster bei der Bundestagswahl zur Geschlossenheit aufgerufen. Vom Parteitag gehe ein "kraftvolles Signal des Aufbruchs und der Erneuerung der CDU aus", sagte er.

"Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren."

Gerade wegen der neuen Ampel-Regierung habe Deutschland Anspruch auf eine Union, "die dem Land weiter dient, die Antworten gibt auf die drängenden Fragen unserer Zeit" und die als Opposition den Anspruch an sich selbst stelle, wieder die Regierung von morgen sein zu können. Bis dahin könne es aber ein weiter Weg sein, warnte Merz. "Wenn wir uns streiten, wenn wir in alle Himmelsrichtungen auseinander laufen, wenn wir ein unklares Bild abgeben, wenn wir bei den Themen nicht auf der Höhe der Zeit sind, dann wird es möglicherweise sehr lang dauern. Und selbst dann ist es nicht gesagt, dass es überhaupt gelingt."

Merz dritter CDU-Vorsitzender innerhalb von drei Jahren

Merz ist der dritte CDU-Vorsitzende innerhalb von gut drei Jahren, nachdem die damalige Kanzlerin Angela Merkel 2018 angekündigt hatte, sich nach 18 Jahren vom Parteivorsitz zurückzuziehen. Bei zwei früheren Anläufen auf den Parteivorsitz hatte der Wirtschaftsexperte im Dezember 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und im Januar 2021 gegen Armin Laschet verloren.