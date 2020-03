Baden-Württembergs Innenminister Strobl verlangt von der Bundesregierung mehr Polizeikontrollen an der Grenze zum Elsass. Die bisherigen Maßnahmen seien nicht ausreichend.

Seit Freitag überprüft die Polizei schon Reisende an der Grenze zum Elsass. Das sei aber angesichts der Gefahrenlage und der schnellen Ausbreitung des Coronavirus nicht ausreichend, schreibt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Das Schreiben liegt dem SWR vor. Strobl fordert darin, dass die Grenzkontrollen zu Frankreich wiederaufgenommen werden - auch wenn eine solche Maßnahme in einem vereinten Europa eine schwierige Entscheidung sei.

"Die weitere Ausbreitung des Corona-Virus macht es aber notwendig, dass wir diese Verbindung zumindest vorübergehend stärker kontrollieren, um so das Risiko weiterer Ansteckungen für die Menschen im Grenzraum zu reduzieren." Innenminister Thomas Strobl in seinem Schreiben an die Bundesregierung

Region Grand-Est gilt als Risikogebiet

Die elsässische Region Grand-Est verzeichnet besonders viele Corona-Fälle. Das Robert-Koch-Institut stuft sie als Risikogebiet ein. Strobl hofft, dass mehr Grenzkontrollen auch deutlich mehr Erkrankte an der Einreise nach Baden-Württemberg hindern. Umfassende Grenzkontrollen könnten außerdem Reisende abschrecken und somit den Grenzverkehr gering halten, so Strobl. Pendler aus dem Corona-Risikogebiet in Frankreich sollten möglichst im Homeoffice arbeiten.

EU-Länder haben Einreisestopp verhängt

Personenkontrollen an der Grenze sind in der EU nur als Ausnahme möglich - wenn die öffentliche Ordnung bedroht ist. Viele Länder haben wegen der Corona-Krise aber sogar schon einen Einreisestopp verhängt, darunter Dänemark, Polen und Tschechien. Bundesinnenminister Seehofer hat sich zuletzt aber dafür ausgesprochen, sich mit den anderen Ländern in der EU erst einmal abzusprechen.