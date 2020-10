Hilft gegen die Ausbreitung des Coronavirus nur die erneute Schließung von Läden, Schulen und Restaurants? Der Ruf nach strengeren Maßnahmen wird lauter. Ein radikaler Vorschlag kommt von Innenminister Thomas Strobl.

Werden Szenen wie diese aus dem April wieder kommen? Damals waren Bänke an beliebten Ausflugszielen, wie hier am Bärsenschlössle in Stuttgart, zeitweise gesperrt dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Vor der neuen Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie sorgt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit einem radikalen Vorschlag für Aufsehen. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende fordert bei einer weiteren Verschärfung der Lage einen gut einwöchigen Lockdown in Deutschland. Während Teile der Wissenschaft seine Idee untermauern, stößt Strobl bei seinem baden-württembergischen Koalitionspartner und der Opposition auf breite Skepsis und Ablehnung.

Sein Vorschlag eines kurzfristigen Lockdowns hat für viel Aufsehen gesorgt: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) SWR

Im SWR forderte Strobl, auch Schulen, Kitas und Geschäfte für eine Woche dicht zu machen, sollte die Entwicklung anhalten. "Wenn die Zahlen sich weiter so entwickeln, dann müssen wir Maßnahmen in den Blick nehmen, etwa, dass wir auch einmal für eine Woche alles dicht machen, dass von Freitag bis Sonntag die Woche darauf gar nichts mehr geht", hatte er zuvor dem Nachrichtenportal "The Pioneer" gesagt. Auf die Frage, ob die Schließung auch Schulen, Kitas und Geschäfte betreffen würde, erwiderte er: "Alles heißt alles." Das bedeute auch Einschränkungen im Grenzverkehr.

Nach Lockdown entspannte Weihnachten?

Mit einem Lockdown könne man das Infektionsgeschehen zum Stillstand bringen, argumentierte Strobl, ohne auf Details einzugehen. Der Vorteil dieser "sehr, sehr harten" Lösung wäre die zeitliche Begrenzung. Der CDU-Politiker betonte aber auch, dann wären ein Weihnachtsgeschäft und eine gemeinsame Weihnachtszeit mit der Familie wieder möglich.

"Es gehört zur Vorsorge in der Pandemie, bereits jetzt Szenarien zu entwerfen und sich vorzubereiten", sagte Strobl am Dienstag. Nach seinen Vorstellungen bedeute ein zeitlich eng begrenzter Lockdown, für eine gute Woche alles zu schließen und damit die Kontakte maximal zu reduzieren.

Zuvor hatte auch der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, einen "kurzen, scharfen Lockdown" ins Spiel gebracht. "Zwei, drei Wochen keine Umsätze - und dann kann es wieder losgehen", sagte Fratzscher am Montag im SWR. Die Wirtschaft könne auf diesem Weg relativ schnell wieder zur Normalität zurückkehren.

Landesregierung: Härtere Maßnahmen, aber kein neuer Lockdown

Baden-Württemberg wolle alles daransetzen, Schulen, Kitas und die Wirtschaft offen zu halten, heißt es aus Regierungskreisen. Um das zu erreichen, müssten die Maßnahmen an anderer Stelle verschärft werden. Denkbar seien weitere Kontaktbeschränkungen oder eine vorgezogene Sperrstunde. Das Staatsministerium geht nach SWR-Informationen davon aus, dass inzwischen alle Bundesländer den Ernst der Lage erkannt hätten und daher einheitliche Maßnahmen beschlossen werden. Der Lockdown-Vorschlag von Innenminister Strobl stehe dagegen nicht im Einklang mit der Linie der Landesregierung.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sprach von einem "medialen Schnellschuss" des Ministers. Die Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder sei der richtige Ort, um die nächsten Schritte zu beraten und über Maßnahmen zu entscheiden. "Gerade in einer solch krisenhaften Situation sollte man sich erst in den Gesprächen äußern", sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur. Das von den Grünen geführte Sozialministerium bestätigte indes auf SWR-Nachfrage, keine Einschränkungen für Alten- und Pflegeheime in Erwägung zu ziehen.

Für Kultusministerin hätte Lockdown "verheerende Folgen"

Gegenwind bekommt Strobl auch aus den eigenen Reihen. "Unser Land in einen kompletten Lockdown zu versetzen und alles dichtzumachen und herunterzufahren, hätte nicht nur wirtschaftlich, sozial und bildungspolitisch verheerende Folgen", sagte die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden März, Susanne Eisenmann. "Es wäre derzeit auch nicht verhältnismäßig." Das Land müsse "zielgerichtet agieren und reagieren." Ein einwöchiger sogenannter Lockdown hätte nach ihrer Überzeugung aber nur einen kurzen, zeitweisen Effekt. "Das Virus verschwindet deshalb ja nicht."

Auch SPD-Landeschef Andreas Stoch kritisierte Strobls Vorschlag. Strobl habe aus den Grenzschließungen vom Frühjahr nichts gelernt, schrieb Stoch bei Twitter. Grenzschließungen kämen einem indirekten Lockdown der Wirtschaft vor Ort gleich.

Offensichtlich hat der Innenminister gar nichts aus den folgenschweren Grenzschließungen im Frühjahr gelernt. Eine erneute Schließung käme einem indirekten Lockdown der Wirtschaft vor Ort gleich... Das Virus kennt keine Grenze & überträgt sich auch nicht von Nation zu Nation! https://t.co/hNRPDcrSyB Andreas Stoch, Twitter, 27.10.2020, 11:51 Uhr

FDP zweifelt Verhältnismäßigkeit an

Auch die FDP warnt vor einem Lockdown: "Das hätte fatale Folgen für unsere Wirtschaft", sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Für den rechtspolitischen Sprecher der Fraktion, Nico Weinmann, wäre eine Schließung von Schulen, Kitas, Gastronomie, Einzelhandel und den Grenzen nicht verhältnismäßig und wahrscheinlich verfassungswidrig. "Er wird vor den Gerichten kaum Bestand haben", sagte Weinmann.

Kurzer, strikter Lockdown als kleineres Übel?

Der baden-württembergische Städtetag hingegen schließt, sollte die Zahl der Infektionen trotz schärferer Einschränkungen weiter steigen, einen strikten Lockdown nicht vollkommen aus. Statt einer stufenweise Wiederholung des Lockdowns vom Frühjahr sei in diesem Fall "ein gut vorbereiteter, zeitlich strikt begrenzter und damit kalkulierbarer umfassender Shutdown von einigen Tagen, der auch den privaten Bereich erfasst, wirksamer", sagte der Präsident des baden-württembergischen Städtetags und Mannheimer Oberbürgermeister, Peter Kurz. Ein "Lockdown light" hätte hingegen mehr Schaden als Nutzen.

So auch die baden-württembergischen Arbeitgeberverbände: Sie nannten die Idee radikal, aber diskussionswürdig. Zwar bevorzugten sie ein regional fokussiertes Vorgehen gegen die Pandemie. Doch sei die Idee Strobls sehr umfassend und kurzzeitig. "Vielleicht könnte sie maximal wirken, ohne übergroßen Schaden in der Wirtschaft anzurichten. Das gilt es, noch genauer zu prüfen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber Baden-Württemberg, Peer-Michael Dick.

Zu den Begriffen "Lockdown" und "Shutdown" Mit der Corona-Krise sind die englischen Wörter "Lockdown" und "Shutdown" Teil unserer Alltagssprache geworden. Ihre ursprüngliche Bedeutung werde dadurch erweitert, erklärte Annette Klosa-Kückelhaus vom Mannheimer Leibniz-Institut für Deutsche Sprache im SWR. So bedeute "Shutdown" in der Sprache der Informationstechnik etwa, dass ein Computer heruntergefahren werde. Übertragen auf die Corona-Krise: Das gesellschaftliche Leben werde quasi stillgelegt. Von "Lockdown" sei im Englischen zum Beispiel die Rede, wenn Behörden nach einem Attentat zum Schutz der Menschen bestimmte Gebiete absperren, sagte Klosa-Kückelhaus. Weiterführende Informationen zu den Begriffen finden Sie auch hier.

Bei den Gesprächen am Mittwoch will das Kanzleramt nach "Bild"-Informationen für mögliche weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens werben. Im Gegensatz zum Lockdown im Frühjahr sollten Schulen und Kitas jedoch weiter geöffnet bleiben, außer in Regionen mit katastrophal hohen Infektionszahlen, berichtete die Zeitung am Montagabend. Auch der Einzelhandel solle mit neuen Einschränkungen offen bleiben. Das Kanzleramt wolle vor allem bei Gastronomie und Veranstaltungen hart vorgehen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich dementsprechend erst am Mittwochabend nach den Gesprächen äußern.