per Mail teilen

Nach schrecklichen Bildern aus einem Schlachtbetrieb in Biberach hat Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Hauk (CDU) strengere Kontrollen angekündigt. Nun sollen zentrale Koordinierungsstellen geschaffen werden. Die Reaktion darauf folgte prompt.

Laut Minister Hauk (CDU) sollen Kontrollen weiter verschärft und regionale Schlachthöfe gefördert werden. Zudem kündigte er am Donnerstag im Agrarausschuss an, die Kommunikation und den Austausch der Behörden und Schlachthofbetreiber zu koordinieren. Diese Stelle wurde bereits bei der Landestierärztin angegliedert und nimmt in den kommenden Wochen ihre Arbeit auf.

"Menschliches Versagen"

Im Ausschuss war eine Sondersitzung angesetzt, nachdem in dieser Woche massive Tierschutzverstöße aus dem Schlachthof Biberach bekannt geworden waren - nur wenige Wochen, nachdem wegen ähnlicher Vorfälle ein Schlachthof in Gärtringen (Kreis Böblingen) geschlossen wurde. Die Missstände in Biberach seien nach seiner Auffassung jedoch nicht systematisch, sagte Hauk. "Es war wohl eher menschliches Versagen." Verantwortung trage der Betreiber.

Nach Angaben des Ministers plant das Land für regionale Schlachthöfen nach Tierwohl-Kriterien zunächst bis zu zehn Millionen Euro ein. Die Förderung werde gerade mit der Europäischen Union abgestimmt. Zudem sollen Veterinärämter um jeweils eine Stelle verstärkt werden, für die hofnahe Schlachtung soll nach einem bereits erfolgreichen Pilotprojekt zudem bis zu eine Million Euro bereitgestellt werden.

Verpflichtende Installation von Kameras

Betriebe sollen künftig freiwillig zur Installation von Kameras verpflichtet werden, damit der Schlachtprozess durchgehend dokumentiert werden kann. Auf längere Sicht solle zudem das amtliche Überwachungspersonal in einem Drei-Jahres-Turnus rotieren. Dies ist bei amtlichen Lebensmittelkontrolleuren bereits der Fall.

SPD fordert erneut Rücktritt von Landwirtschaftsminister Hauk

Abgeordnete der Opposition warfen Hauk vor, auf ganzer Linie zu versagen. Sie kritisierten Hauks Maßnahmen als altbekannt und sprachen von Lippenbekenntnissen. Die SPD erneuerte ihre Rücktrittsforderung.

Hauk steht nach der Veröffentlichung von Videoaufnahmen aus dem Schlachthof Biberach unter Druck. Die Aufnahmen von Tierrechtsaktivisten zeigen unter anderem, wie das Töten von Rindern durch fehlerhafte Bolzenschussgeräte für die Tiere qualvoll in die Länge gezogen wurde. Bis zur Klärung der Tierschutz-Verstöße bleibt der Schlachthof in Biberach geschlossen.

Hauk äußert sich nicht zu seiner persönlichen Verantwortung

Hauk sprach von erschütternden Bildern aus dem Schlachthof Biberach, wo Rinder ohne Betäubung getötet wurden. Es handle sich um Verfehlungen, die nicht nur auf Einzelfälle hindeuten. "Es war mir bislang nicht denkbar, dass man mit Tieren so etwas tut", sagte der Landwirtschafsminister. Zu seiner persönlichen Verantwortung hat sich Hauk nicht geäußert. Seine Geduld sei erschöpft, sagte er.