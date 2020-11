per Mail teilen

Die baden-württembergische Landesregierung will sich in der Corona-Krise von einigen Bürger und Interessenvertretern beraten lassen. Im Landtag sorgt das für Kritik - sogar von Missachtung des Parlaments ist die Rede.

Bis zu 50 zufällig ausgewählte Bürger will das Staatsministerium einladen. Sie sollen ab Januar regelmäßig über Themen rund um die Corona-Pandemie beraten. Das können zum Beispiel soziale Langzeitfolgen, die Rolle der Kultur oder Grenzschließungen sein. Männer und Frauen, aber auch verschiedene Altersgruppen und soziale Schichten sollen gleichmäßig vertreten sein.

Hinzukommen sollen ein Rat aus verschiedenen Interessensvertretern und weitere Bürgerforen in den Grenzregionen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz. Die für Bürgerbeteiligung zuständige Staatsrätin Gisela Erler (Grüne) verspricht sich von all dem Hinweise auf Probleme, die die Landesregierung nicht ausreichend beachtet. Mehrere Städte und Kommunen seien ausgewählt worden, aus denen nun Freiwillige gesucht würden, die mitmachen wollen. Unter ihnen sind zum Beispiel Stuttgart, Freiburg, Mannheim und Ulm. An den Start gehen soll das Bürgerforum 2021. Die Kosten liegen bei rund 41.000 Euro - insgesamt 13 Sitzungen über den Zeitraum etwa eines Jahres sind geplant.

Gute Erfahrungen in der Vergangenheit

Erler lobte diese Art der Bürgerbeteiligung: Auf Ortsterminen seien Politiker entweder in ihrer Blase oder bekämen es nur mit sehr empörten Bürgern zu tun. Die Zusammensetzung eines Bürgerforums sei ausgewogener. Anders als bei Umfragen diskutierten die Leute, bildeten sich Meinungen und änderten ihre eigene mitunter auch. "Das ist eine Qualität, die haben wir sonst nie", sagte die Staatsrätin. Sie habe bislang gute Erfahrungen mit dem Format gemacht, etwa beim Thema Altersversorgung der Abgeordneten. Das sei wichtig für Transparenz.

"Man muss ja nicht umsetzen, was von den Bürgern kommt. Aber man muss erklären, wenn man es nicht tut." Staatsrätin Gisela Erler (Grüne)

Neben dem "Bürgerforum Corona" läuft online ein Beteiligungsportal des Landes. Außerdem soll es ein unter anderem von den Kirchen angeregtes "Forum Zivilgesellschaft" für zivilgesellschaftliche Akteure geben.

Der Landtag Baden-Württemberg ist nicht angetan von den Plänen und befürchtet eine Machtverschiebung. (Archivbild) SWR

"Schleichende Machtverschiebung" befürchtet

Im Landtag regt sich Kritik an den Plänen der Landesregierung. Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz (CDU) befürchtet eine schleichende Machtverschiebung – weg vom Landtag, hin zur Regierung. Der FDP-Innenpolitiker Ulrich Goll sagt, es grenze an Missachtung des Parlaments, wenn über Corona-Maßnahmen nicht im Landtag, sondern in einem Bürgerforum ohne Befugnisse gesprochen werde.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist Unterstützer des Projekts. (Archivbild) SWR

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) weist die Kritik zurück. Das Forum sei ein Instrument, "um die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern" Er sagte, dass, es dem Landtag freistehe, das Bürgerforum selbst einzurichten. Außerdem hätte dieser auch schon in den vergangenen Monaten Bürger zu Corona befragen können.