Hochrisikospiele in Fußballstadien: Land will keine Polizeikosten verlangen

Das Land Baden-Württemberg plant aktuell keine Gebührenregelung zur Übertragung von Polizeikosten an Fußballvereine und -verbände bei Hochrisikospielen einzuführen. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch mit. "Vielmehr setzt Baden-Württemberg auf die Kooperation im Rahmen der Stadionallianzen und hat damit bereits beachtliche Erfolge erzielt." Bei den 2017 eingeführten Stadionallianzen arbeiten Vereine, Verbände, Kommunen, Fan-Vertreter und die Polizei eng zusammen. Die Präsidenten der Rechnungshöfe der Länder und des Bundes hatten zuvor mitgeteilt, es für richtig zu halten, Gebühren für zusätzliche Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen in Fußballstadien zu verlangen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Berlin. Bislang hat der Stadtstaat Bremen als einziges Bundesland eine entsprechende Gebührenordnung für Hochrisikospiele.