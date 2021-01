per Mail teilen

Im Streit um die Öffnung von Kindertagesstätten am 1. Februar machen Gewerkschaften und Verbände Druck auf die grün-schwarze Regierung. Die Gewerkschaft Verdi fordert klare Kriterien, ob und wie eine Einrichtung geöffnet werden könne.

Verdi legte am Montag ein Zehn-Punkte-Programm vor, wie man sich eine möglichst sichere Öffnung von Kitas und Grundschulbetreuung vorstellen kann. Wenn es klare und verbindliche Kriterien gebe, die landesweit gelten, könnten Eltern, Kinder, Betreuerinnen und Betreuer die Entscheidung für oder gegen eine Öffnung nachvollziehen, argumentiert die Gewerkschaft. So könne verhindert werden, dass die Betroffenen zum Spielball von Wahltaktiken im Landtagswahlkampf würden, hieß es weiter.

Die stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi, Hanna Binder, sagte, die Regierung solle keinen Termin fixieren, sondern Kriterien: "Dies könne zwar zur Folge haben, dass nicht alle Kitas gleichzeitig öffneten. Aber so können wir wenigstens sicher sein, warum sie das tun und dass der Gesundheitsschutz an erster Stelle steht." Die vorgeschlagenen zehn Punkte seien alle umsetzbar, so Verdi. Realistisch erscheine eine Öffnung der Kitas allerdings erst Mitte Februar.

Das sind die wichtigsten Forderungen von Verdi:

Die Landesregierung muss offenlegen, welche Inzidenzwerte welchen Grad an Öffnung nach sich ziehen.

Der Träger muss ausreichend FFP2- oder medizinische Masken für die Beschäftigten zur Verfügung stellen.

Externe, egal ob Eltern oder Handwerke, müssen in der Einrichtung grundsätzlich medizinische Masken tragen.

Jede Arbeit, die nicht in der Kita erledigt werden muss, muss zu Hause getan werden dürfen. Als Beispiel nennt Verdi Elterngespräche, Vor- und Nachbereitung, die gesamte konzeptionelle Arbeit und Kontakt zu Kindern, die nicht in der Betreuung sein können. Dafür muss auch die komplette Ausrüstung gestellt werden.

Beschäftigte, die engen Kontakt zu Kindern und Eltern haben, sollten beim Impfen ziemlich schnell an der Reihe sein.

Es sollte verbindlich festgelegt werden, wer in die Notbetreuung darf.

Kleinere, feste Gruppen sollten auch immer von demselben Team betreut werden, um das Ansteckungsrisiko zu vermindern und die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können.

Wenn der Personalschlüssel dafür zu klein ist, müssen die Öffnungszeiten reduziert werden.

Jeder Beschäftigte soll sich jederzeit testen lassen können.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist zumindest derzeit noch dagegen, alle Kinder von Montag an wieder in die Kitas zu schicken. Die Landesvorsitzende, Monika Stein, sieht die weitere Öffnung der Kitas ab 1. Februar kritisch. Da müsse noch viel für die Sicherheit der Kinder und der pädagogischen Profis getan werden.

Rückerstattung der Gebühren bei geschlossener Einrichtung?

Die Landeselternvertretung baden-württembergischer Kindertageseinrichtungen setzt mit ihrer Kritik in der Vergangenheit an. Die Kitas sind seit Mitte Dezember geschlossen. Das heißt, die Eltern haben Gebühren bezahlt für etwas, das sie nicht in Anspruch nehmen konnten oder sicherheitshalber nicht wollten. Deshalb fordern die Elternvertreter das Land auf, die Gebühren zu erstatten. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat bereits angekündigt, dass sie darüber innerhalb der Landesregierung beraten wolle. Dabei geht es um Millionen-Summen.