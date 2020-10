Zwischen zwei Ministerien in Baden-Württemberg herrscht Uneinigkeit, ob Lehrer und Erzieher sich auch nach den Herbstferien gratis auf das Coronavirus testen lassen können. Der Sozialminister hält das für nicht mehr notwendig.

Die Haltung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg (GEW) ist eindeutig: Lehrer und Erzieher sollen sich weiterhin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Vorsitzende Doro Moritz sagte am Mittwoch in Stuttgart, solche Tests würden den Lehrern Sicherheit geben. Sie verstehe nicht, warum hier so geknickert werde. Maximal ein Fünftel der Lehrer hätte das Angebot des Sozialministeriums angenommen.

Sozialminister hält Gratis-Tests nicht für notwendig

Um die Gratis-Tests gibt es auch Streit in der Landesregierung, und zwar zwischen dem von den Grünen geführten Sozialministerium und dem CDU-geführten Kultusministerium. Das zuständige Sozialministerium will die Gratistests nach den Herbstferien nicht mehr anbieten. Ein Sprecher sagte dem SWR, Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) halte kostenlose Tests für alle Beschäftigten in Schulen und Kitas nicht für notwendig, denn die seien bislang keine Infektionstreiber. Lucha verweist außerdem auf die Teststrategie der Bundesregierung, wonach in Schulen und Kitas genauso wie in Krankenhäusern und Pflegeheimen sogenannte Antigen-Schnelltests eingesetzt werden sollen. Diese sind viel kostengünstiger als die bisher bezahlten PCR-Tests.

Kultusministerium will mehr kostenlose Tests

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) fordert dagegen eine Verlängerung der kostenlosen Tests bis Ende November. Außerdem plädiert sie für drei statt bisher zwei Gratistests pro Person. Eisenmann und die GEW begründen ihre gemeinsame Forderung einer Verlängerung der Gratis-Tests mit der aktuellen Infektionslage und dem kühleren Wetter. Der Dissens um die kostenlosen Tests wird am Mittwochnachmittag voraussichtlich auch im Corona-Lenkungskreis der Landesregierung diskutiert.

Gewerkschaft fordert mehr Schutz für Lehrer und Schüler

Uneinig sind sich Gewerkschaft und Kultusministerium aber bei einem anderen Thema. Die GEW-Vorsitzende Moritz warf dem Kultusministerium mangelnde Corona-Schutzmaßnahmen für Lehrer und Schüler vor. Moritz sagte, seit Juni habe man darauf gedrängt, dass die Schulen zusätzliches Personal erhielten und viele Maßnahmen vorgeschlagen, zum Beispiel CO2-Messgeräte, FFP2-Masken für Risikogruppen oder Unterricht in kleineren Gruppen. "Warum erhalten Unternehmen in wenigen Wochen Rettungspakete und in Kitas und Schulen warten die Kinder, Jugendlichen und die pädagogischen Profis bis heute auf wirklich wirksame Maßnahmen?", fragte die Gewerkschafterin. Sie wird nach zwölf Jahren ihr Amt aufgeben. Nachfolgerin soll Monika Stein aus Freiburg werden.