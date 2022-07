Streit um OLG-Posten: SPD will Richterwahlausschusses miteinbeziehen

per Mail teilen

In der Debatte um den Spitzenposten am Oberlandesgericht Stuttgart will die SPD den Richterwahlausschuss mit einbeziehen. Der SPD-Politiker Boris Weirauch beantragte beim Verwaltungsgericht, dass das Gremium zum Eilverfahren beigeladen wird. Sogenannte Beiladungen werden ausgesprochen, wenn ein vor Gericht diskutiertes Thema auch Dritte berührt. Weirauch warf Justizministerin Marion Gentges (CDU) vor, mit ihrer Klage die Einberufung des Richterwahlausschusses, zu blockieren. Die CDU-Politikerin hatte sich gegen den Vorschlag eines aus Richterinnen und Richtern zusammengesetzten Gremiums positioniert und eine andere Kandidatin als neue Präsidentin für das Stuttgarter Oberlandesgericht ins Spiel gebracht. Diese wurde aber vom sogenannten Präsidialrat abgelehnt, weshalb das Ministerium eine einstweilige Verfügung beantragt hat, damit ein Gericht über die Frage entscheiden kann. Das Gesetz sehe vor, dass im Fall einer nicht erfolgten Einigung der Richterwahlausschuss als Entscheidungsgremium hinzugezogen werde, bekräftigte Weirauch. Er ist selbst Mitglied des Wahlausschusses. Über den Vorschlag der SPD müsse nun die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts entscheiden, sagte ein Gerichtssprecher. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist noch unklar. Die durchschnittliche Verfahrensdauer für Eilverfahren beträgt zwischen zwei und drei Monaten.