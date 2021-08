Bund und Länder wollen in letzter Minute einen neuen Anlauf nehmen, um den Finanzstreit um die Ganztagsbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern noch vor der Bundestagswahl zu lösen. Am kommenden Freitag soll eine informelle Arbeitsgruppe einen möglichen Kompromiss ausloten, hieß es am Montag aus Kreisen der Großen Koalition in Berlin. Zuletzt hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) weitere finanzielle Zugeständnisse verlangt: "Was wir vom Bund fordern, ist ein faires und solidarisches Finanzierungsmodell. Nicht mehr und nicht weniger." Die Länder fordern, dass sich der Bund langfristig zur Hälfte an den Betriebskosten beteiligt. Kretschmann mahnte an, den Ausgleich über einen höheren Anteil der Länder an der Umsatzsteuer zu regeln. "Jetzt kann der Bund zeigen, ob er es ernst meint." Der einklagbare Rechtsanspruch müsse "finanziell hinterlegt und leistbar sein", sagte der Grünen-Regierungschef. Er befürchtet, dass allein auf Baden-Württemberg im Endausbau Kosten von jährlich einer Milliarde Euro zukommen könnten.