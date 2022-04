Versöhnende Worte für Streit zwischen Baden und Schwaben

Bei einer Veranstaltung zum 70. Geburtstag von Baden-Württemberg hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) für ein wenig Augenzwinkern zwischen Badenern und Schwaben plädiert. Beim gelegentlichen Konkurrenzgehabe könne ein wenig Augenzwinkern nicht schaden. "Bei Streit kann auch positive Energie entstehen", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur bei der Veranstaltung in Stuttgart. Die Stärke des Landes sei auch eine Folge von Konkurrenz. Baden-Württemberg sei 70 Jahre nach seiner Gründung zusammengewachsen aus allen Landesteilen und habe allen Grund, stolz zu sein. Wegen der Veranstaltung am Mittwochabend in Stuttgart zum Landesjubiläum hatte es heftige Kritik gegeben. Die badische Landesvereinigung Europa hatte sich beschwert, nicht eingeladen worden zu sein.