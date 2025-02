Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen diese Woche weiter: Zulassungsstellen, Straßenmeistereien, Kliniken und Kitas sind betroffen. Wo man in BW mit Einschränkungen rechnen muss.

Auch diese Woche hat ver.di Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst zu Streiks aufgerufen. Das bestätigt eine Sprecherin der Gewerkschaft auf SWR-Anfrage. Bereits Ende vergangener Woche fuhren aufgrund des Streiks in viele Städten in Baden-Württemberg weder Busse noch Bahnen. Im vergangenen Monat wurde zudem mehrmals die Arbeit in Krankenhäusern und im öffentlichen Dienst niedergelegt. Auch Mitarbeitende der Deutschen Post hatten gestreikt. Das soll diese Woche auch passieren.

Wer am Montag im Kreis Sigmaringen zur Zulassungsstelle oder zur Mülldeponie möchte, der steht voraussichtlich vor verschlossenen Türen. Denn ver.di hat die Beschäftigten des Landratsamt Sigmaringen dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Dazu zählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zulassungsstelle, der Ausländerbüros sowie der Straßenmeistereien in Sigmaringen, Bad Saulgau und Meßkirch.

In Ulm werden am Dienstag die Bürgerdienste bestreikt. Nach Informationen von ver.di sollen davon unter anderem die Ausländerbehörde, die Bußgeldstelle und das Standesamt betroffen sein. Vereinbarte Trauungen sollen jedoch stattfinden. Sie sollen von Beamtinnen und Beamten durchgeführt werden, die nicht streiken dürfen.

Streiks i n Ravensburg er Krankenhaus

Am Dienstag soll im St. Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg gestreikt werden. Es sei das erste Mal überhaupt, dass das Klinikum bestreikt werde, heißt es von Klinik-Sprecher Christian Metz auf SWR-Anfrage. Ein Teil der geplanten Operationen wurden aufgrund des Streiks verschoben.

Es gibt aber eine Notdienst-Vereinbarung mit der Gewerkschaft ver.di. "Alle Notfälle werden uneingeschränkt behandelt und auch Patienten, die bereits in der Klinik sind, werden weiterhin versorgt", so Metz. Außerdem sei die Therapie für Chemotherapie-Patienten auch während des Streiks sichergestellt.

Auch Ludwigsburg ist am Dienstag von Streiks betroffen. Laut ver.di sollen dort unter anderem Angestellte des Landratsamts und mehrerer Kitas ihre Arbeit niederlegen. Laut einer ver.di-Sprecherin ist zudem die Sparkasse betroffen.

Am Dienstag streiken zudem die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Ortenaukreis. Ver.di erwartet mehrere Hundert Streikende am Dienstag, unter anderem aus den Kommunen und dem Landratsamt. Gegen Mittag ist eine Kundgebung vor dem Alevitischen Gemeindezentrum in Offenburg geplant. Von dem Streik sollen auch Kitas betroffen sein, teilt ver.di mit. "Wir gehen von einer hohen Streikbeteiligung aus", sagt die Gewerkschaftssekretärin von ver.di Südbaden, Melanie Kühn.

Der bundesweite Jugendstreiktag trifft am Mittwoch auch mehrere Städte in Baden-Württemberg. Denn am 26. Februar ist der Nachwuchs aus den Bereichen des öffentlichen Dienstes bundesweit dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auszubildende und dual Studierende sind davon betroffen. In Baden-Württemberg sollen in Esslingen und in Mannheim Demonstrationen stattfinden.

Am Mittwochvormittag wird sich ein Demozug vom Uniklinikum Mannheim (UMM) in Richtung Toulonplatz in den C-Quadraten in Bewegung setzen. Die Gewerkschaft rechnet nach eigenen Angaben mit 500 Teilnehmenden. Auf dem Toulonplatz soll es dann gegen Mittag eine Kundgebung geben. Am Streik wollen sich Azubis unter anderem vom UMM, von der Stadt Mannheim und den Stadtwerken Heidelberg beteiligen.

Wie eine ver.di-Sprecherin dem SWR mitteilte,sollen am Donnerstag die Angestellten des öffentlichen Dienstes in Stuttgart streiken. Zudem soll auf dem Schlossplatz wieder eine Kundgebung stattfinden. Die Demonstration soll dieses Mal jedoch deutlich kleiner ausfallen als das vergangene Mal, berichtete die ver.di-Sprecherin.

Am Donnerstag und Freitag streiken dann die Beschäftigten der GRN-Klinik in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Am Freitagvormittag soll es einen Demozug von der Klinik zum Burgplatz mit anschließender Kundgebung geben. Die Gewerkschaft rechnet nach eigenen Angaben mit 80 Teilnehmenden. Am Vormittag kann es in Sinsheim zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Notfallversorgung in der Klinik sei in der Zeit gewährleistet.

Die Gewerkschaft ver.di leitet die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beim Bund und den Kommunen. Die Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr Einkommen, mindestens 350 Euro im Monat und drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber lehnen dies Forderung als viel zu hoch ab. Bei der zweiten Runde der Tarifverhandlungen legten die Arbeitgeber kein Angebot vor. Die Tarifverhandlungen werden Mitte März fortgesetzt.