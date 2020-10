per Mail teilen

Nächste Woche verhandelt die Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst weiter über höhere Gehälter. Um den Druck zu erhöhen, streiken heute die Mitarbeitenden in Krankenhäusern und im öffentlichen Nahverkehr.

Seit dem frühen Morgen streiken die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs in Ulm. Deshalb fahren dort einige Busse und Straßenbahnen nicht. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligen sich an dem Streik rund 220 Beschäftigte. Außerdem startet heute der zweitägige Krankenhausstreiktag. Betroffen sind laut Verdi die Neckar-Odenwald-Kliniken, die Krankenhäuser in Crailsheim (Kreis Schwäbisch-Hall), Löwenstein (Kreis Heilbronn), Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis), sowie die SLK Kliniken Heilbronn und Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn).

Über welche Tarife wird eigentlich verhandelt? Die Gewerkschaft Verdi verhandelt derzeit zwei verschiedene Tarifverträge mit den Arbeitgebern von Bund und Kommunen - einen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und einen für die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr. Der Streiktag heute soll Druck bei den Verhandlungen im öffentlichen Dienst machen. Weil die Verkehrsbetriebe in Ulm von den Stadtwerken betrieben werden, sind die Busfahrer und Straßenbahnfahrer dort Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Die Forderungen der Gewerkschaft sind in beiden Verhandlungen die gleichen: 4,8 Prozent mehr Lohn und weniger Arbeitsstunden.

Auch Azubis legen die Arbeit nieder

Verdi-Chef Frank Werneke spricht am Mittag bei einer Kundgebung in Mannheim. Dort findet die größte Veranstaltung zum heutigen Jugendstreiktag der Gewerkschaft statt. Erwartet werden rund 500 Azubis und Dual-Studierende aus der Rhein-Neckar-Region, aber auch anderen Teilen Baden-Württembergs. Auch in Reutlingen gibt es eine Veranstaltung, hier werden mindestens 200 Teilnehmer erwartet. Ziel des Jugendstreiktags ist es, auf die aus Gewerkschaftssicht zu schlechten Arbeitsbedingungen der Auszubildenden aufmerksam zu machen.

Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und im öffentlichen Nahverkehr 4,8 Prozent mehr Lohn oder mindestens 150 Euro pro Monat und weniger Arbeitsstunden. Nächste Woche startet die dritte Verhandlungsrunde. Bisher konnten sich Gewerkschaft und die Arbeitgeber der Städte und Gemeinden und des Bundes nicht einigen.