Die Gewerkschaft ver.di hat für Mittwoch zu Streiks in baden-württembergischen Kliniken aufgerufen. Es drohen OP- und Bettenschließungen. Notdienste seien aber besetzt.

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte von 20 Kliniken ab Mittwoch in Baden-Württemberg zu Warnstreiks auf. In allen bestreikten Einrichtungen seien Notdienstvereinbarungen zur sicheren Versorgung der Patientinnen und Patienten abgeschlossen worden. ver.di rechnet allerdings aufgrund der teilweise zweitägigen Warnstreiks damit, dass es zu OP- und Bettenschließungen kommt. Auch im öffentlichen Dienst gebe es diese Woche wieder Warnstreiks, so die Gewerkschaft.

Bundesweit hat ver.di für Donnerstag zu einem Warnstreik in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten aufgerufen.

Wo wird gestreikt?

Am Mittwoch beginnt die Streikrunde mit der Aktuklinik Wangen (Kreis Ravensburg). Am Donnerstag wird in den Kliniken Alb-Donau-Kreis Blaubeuren und Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gestreikt.

Am Donnerstag und Freitag streiken Beschäftigte der Kliniken in Stuttgart, Ludwigsburg, Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) und Bietigheim (Kreis Rastatt). Auch am Uniklinikum Mannheim, am GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar Schwetzingen und Weinheim und an den Rems-Murr-Kliniken Schorndorf und Winnenden wird an beiden Tagen gestreikt. Das Ostalbklinikum Aalen ist ebenfalls an beiden Tagen betroffen.

Die Warnstreiks gehen am Freitag bei der Virngrundklinik in Ellwangen (Ostalbkreis), dem Klinikum Crailsheim (Kreis Schäbisch Hall) und den SLK Kliniken Heilbronn weiter. Zudem trifft es am Freitag das Vidia Klinikum Karlsruhe, das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Klinikum Mittelbaden (Rastatt).

Über das Gesundheitswesen hinaus sind in dieser Woche auch Kitas, Seniorenzentren und Ämter von den Warnstreiks betroffen.

Tarifstreit: Was sind die Forderungen?

ver.di will unter anderem bezahlte Pausen in Wechselschicht und eine höhere Vergütung von Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern durchsetzen. Im kommunalen Rettungsdienst soll die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 auf 42 Stunden reduziert werden. In Baden-Württemberg will die Gewerkschaft die 38,5-Stunden-Woche erreichen.