Rund 25.000 Beschäftigte der Deutschen Post in Baden-Württemberg sind seit Donnerstagabend zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind zahlreiche Brief- und Paketzentren im Land.

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft ver.di zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Bereits seit Donnerstagabend um 21 Uhr sollten die Beschäftigen ihre Arbeit niederlegen - so die Ankündigung. Davon betroffen ist auch Baden-Württemberg. Dauern sollen die Streiks bis Freitagabend.

Ab Freitag wird auch in der Zustellung gestreikt

Konkret geht es laut ver.di um die Brief- und Paketzentren an den Standorten Mannheim, Karlsruhe, Bruchsal, Pforzheim, Heilbronn, Freiburg, Offenburg, Lahr, Waiblingen, Salach, Köngen, Reutlingen, Villingen-Schwenningen, Eutingen und Weingarten. Mit Beginn der Frühschicht am Freitag soll auch in der Brief- und Paketzustellung gestreikt werden.

"Im November hat die Deutsche Post AG verkündet, dass der Konzern im Jahr 2022 auf das erfolgreichste Jahr in der Konzerngeschichte mit einem operativen Ergebnis von 8,4 Milliarden Euro zusteuert", wird Andreas Henze, ver.di Landesfachbereichsleiter für Postdienste, Speditionen und Logistik in einer Pressemitteilung zitiert. "Das Unternehmen gehört zu den Gewinnern der Pandemie. Jetzt ist es an der Zeit, die Beschäftigte an den hohen Gewinnen zu beteiligen.“

ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn

Der Grund für die Warnstreiks sind vorerst gescheiterten Verhandlungen in der zweiten Tarifrunde. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In Baden-Württemberg arbeiten rund 25.000 Beschäftigte bei der Deutschen Post AG, davon sind rund 14 Prozent verbeamtet.