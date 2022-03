Verdi-Aufruf: Busfahrer streiken am Mittwoch

In manchen Städten in Baden-Württemberg wird am Mittwoch der private Busverkehr bestreikt. Nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi haben sich die Betriebe in der dritten Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag nicht auf die Busfahrerinnen und Busfahrer zubewegt. Verdi fordert unter anderem einheitliche Sonntags- und Nachtzuschläge auf höherem Niveau und Gespräche über eine betriebliche Altersvorsorge. Der Arbeitgeberverband würde auf einer Absenkung der Jahressonderzahlung bestehen, so die Gewerkschaft. Deshalb wird ab unter anderem der Reutlinger Stadtverkehr bestreikt. Weitere Aktionen sind im Raum Karlsruhe bei der Firma Hagro geplant, die im Auftrag der dortigen Verkehrsbetriebe einzelne Linien bedient, sowie in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn). Am Donnerstag folgen Warnstreiks in Backnang (Rems-Murr-Kreis), Schwäbisch Hall und Tübingen. Die nächste vierte Verhandlungsrunde findet Ende Juni statt.