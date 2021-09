Keine Einigung: Omnisbusgewerbe plant vorerst keine Streiks

Im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes in Baden-Württemberg gibt es weiter keine Einigung. Es solle am 4. Oktober weiterverhandelt werden, teilten die Tarifpartner am Freitag übereinstimmend mit. "Als Zeichen unseres Einigungswillens werden wir bis zum 4. Oktober nicht zum Streik aufrufen", erklärte Hanna Binder, Verhandlungsführerin der Gewerkschaft Verdi. Mitte des Monats hatten Busfahrerinnen und Busfahrer in Baden-Württemberg eine dreitägige Streikrunde abgeschlossen. Verdi wehrte sich nach eigenen Angaben gegen unbezahlte Standzeiten der Busse. Im Tarifstreit geht es unter anderem um Pausenregelungen sowie Nacht- und Sonntagszuschläge. Der Ausgang der Verhandlungen hat Auswirkungen auf rund 9.000 Busfahrerinnen und Busfahrer in Baden-Württemberg.