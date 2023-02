Am Stuttgarter Flughafen wird am Freitag wegen des Streikaufrufs der Gewerkschaft ver.di kein regulärer Flugbetrieb stattfinden. Das teilte der Flughafen am Mittwochabend mit. Über Flüge ins Erdbebengebiet in die Türkei gab es Streit zwischen dem Flughafen und der Gewerkschaft ver.di.