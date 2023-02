Am Freitag müssen Flugreisende bundesweit mit Flugausfällen rechnen. Grund ist ein Streikaufruf von ver.di. Der Stuttgarter Flughafen kündigt für die Folgetage mehr Abflüge an.

An mehreren deutschen Flughäfen ist am Donnerstagabend ein ganztägiger Warnstreik angelaufen. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Der Arbeitskampf habe begonnen, sagte ein Gewerkschaftssprecher in Hannover. Der Airportverband ADV rechnet bis Freitagabend mit dem Ausfall von rund 2.340 Flügen und rund 295.000 betroffenen Passagieren.

Keine Flüge vom Flughafen Stuttgart - wegen eines Streiks der Gewerkschaft ver.di bleiben am Freitag (17.2.) alle Maschinen am Boden. SWR

Der Streik in Stuttgart, Frankfurt, München, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen startete teilweise schon mit der Nachtschicht am Donnerstag ab 21 oder 22 Uhr und führte noch am Abend zu ersten Flugausfällen. An den meisten der betroffenen Airports kommt der reguläre Flugbetrieb faktisch zum Stillstand, nur einzelne Flüge oder Sonderverbindungen finden statt. Ver.di hat in drei laufenden Tarifkonflikten gleichzeitig die Beschäftigten zum Ausstand gerufen, um den Druck zu erhöhen.

Über 160 Flüge in Stuttgart gestrichen

Allein am Flughafen Stuttgart seien 162 Flüge und rund 20.000 Passagiere von den Streiks betroffen, teilte der Flughafenbetreiber mit. Bereits am Mittwoch war es in Stuttgart zu Warteschlangen gekommen, nachdem eine Panne bei Bauarbeiten der Bahn ein Flugchaos bei der Lufthansa ausgelöst hatte. Die Gewerkschaft ver.di will in Stuttgart am Freitag die Unternehmen FraSec und Securitas Aviation bestreiken, zwei Dienstleister in der Luftsicherheit bei der Fluggast- und Warenkontrolle.

Stuttgart plant zusätzliche Flüge an den Folgetagen

Vom Streik betroffene Passagiere seien gebeten, sich direkt an ihre Airline zu wenden und gar nicht erst zum Flughafen zu kommen, hieß es. Der Warnstreik hat am frühen Freitagmorgen begonnen und soll in der Nacht auf Samstag enden. Der Flughafen Stuttgart kündigte an, dass es an den Folgetagen mehr Abflüge geben soll. Zudem wolle man, wenn möglich, größere Maschinen einsetzen.

Flughafen widerspricht ver.di: Auch keine Flüge in die Türkei

Die Gewerkschaft ver.di hatte am Mittwoch mitgeteilt, sie habe mit den Luftsicherheitsunternehmen am Flughafen Stuttgart eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Diese stelle sicher, dass die Flugsicherung mit Notschaltern besetzt sei; so sollten Angehörige sowie alle Personen mit Hilfsgütern in die Türkei fliegen können. Zehn Flüge seien so möglich. Zudem könnten Hilfsgüter über den nicht bestreikten Flughafen Frankfurt-Hahn ausgeflogen werden.

Der Flughafen Stuttgart widersprach am Donnerstagmorgen gegenüber dem SWR dieser Darstellung. Es könnten keine derartigen Flüge abgewickelt werden. In die Abfertigung der Passagiere seien so viele bestreikte Gewerke involviert, dass das nicht darstellbar sei - so gut die Absicht dabei auch sei. Die Gewerkschaft habe ihre Ankündigung nicht mit dem Flughafen abgestimmt.

Frachtflüge mit Hilfslieferungen in die Türkei oder nach Syrien waren vom Flughafen Stuttgart für Freitag ohnehin nicht geplant. Das teilte das Technische Hilfswerk (THW) auf SWR-Anfrage am Donnerstag mit.

Es fällt aber auch an den sieben bestreikten Flughäfen eine unbekannte Zahl von Passagierflügen in die Türkei aus, die zumindest theoretisch Hilfsgüter als Beiladung hätten transportieren können. Für Freitag geplante Frachtmaschinen der Turkish Airlines und der Lufthansa Cargo sollen nach Auskunft der Airlines starten dürfen.

Airlines und Flughäfen: "Beispiellose Eskalation"

Die Lufthansa stellt den Flugbetrieb an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München am Freitag komplett ein und streicht insgesamt über 1.300 Flüge. Airlines und Flughäfen sprechen von einer beispiellosen Eskalation.

"Hiermit überspannt ver.di den Bogen völlig und trägt den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Passagiere aus."

"In unzumutbarer Weise soll ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden", monierte auch der Flughafenverband ADV. Die Passagiere würden zum "Spielball der ver.di-Streiktaktik". Ver.di hat Beschäftigte im öffentlichen Dienst, das Bodenpersonal und die Belegschaft bei der Luftsicherheit zum Streik aufgerufen.

ver.di verteidigt Flughafen-Streiks

"Die Beschäftigten machen gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen keine Ergebnisse erzielt werden konnten", erklärte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. Sie plädiert nicht nur für höhere Löhne, sondern auch für bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschafterin betonte, in der Urlaubssaison 2022 habe der Personalmangel an Flughäfen zu langen Warteschlangen, massiven Verspätungen und tausenden Flugstreichungen geführt. "Aus unserer Sicht braucht es jetzt Maßnahmen, damit auch mehr Beschäftigte an den Flughafen kommen, damit der Sommer '23 nicht auch so chaotisch wird", sagte Behle jüngst zu Reuters TV.

Mit dem Ausstand nicht nur an den Flughäfen wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Neben dem öffentlichen Dienst gibt es zudem örtliche Verhandlungen für die Bodenverkehrsdienste sowie eine bundesweite Tarifrunde für die Luftsicherheit. Gemeinsame Kundgebungen sind geplant. Die Gewerkschaft verlangt ein Lohnplus von 10,5 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr.

Erhöhtes Reiseaufkommen bei der Bahn

Der Warnstreik fällt in Baden-Württemberg auf den Freitag vor den Fastnachtsferien. Die Bahn erwartet deswegen volle Züge, Reisende sollten sich vorab über die Auslastung ihrer Züge informieren, hieß es. Dazu kommen Einschränkungen wegen Bauarbeiten auf der Strecke Frankfurt-Mannheim und ab Samstag auch rund um Stuttgart sowie auf der auf der Strecke Korntal-Leonberg. Auch auf den Straßen geht die Polizei von einem erhöhten Reise- und Ausflugsverkehr aus.