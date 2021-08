Auch am zweiten Tag der bundesweiten Streiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist es in Baden-Württemberg zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen. In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) versammelten sich vor dem Bahnhof mehrere Lokführer, um öffentlich für ihre Ziele zu demonstriert.

Sendung am Di. , 24.8.2021 16:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW