Virtuelles Konzert in Stuttgarter Wagenhallen

Kultur trotz der Corona-Krise zu erleben ist Dank des Internets und der digitalen Möglichkeiten immerhin im Kleinen möglich. So hat am Samstagabend ein virtuelles Konzert in den Wagenhallen in Stuttgart stattgefunden. SWR-Reporterin Bettina Fieger war vor Ort.