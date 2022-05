Fahrgastzahlen im ÖPNV sollen bis 2030 verdoppelt werden

Bis 2030 sollen die Fahrten mit Bus und Bahn in Baden-Württemberg verdoppelt werden, so die Pläne der Landesregierung. "Wir werden das Ziel nicht erreichen, wenn wir jetzt nicht noch mal einen Zahn zulegen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstagmittag in Stuttgart. Er wünsche sich eine neue Kultur für den öffentlichen Nahverkehr. Es müsse cool werden, Bus oder Bahn zu fahren. Das soll mit einer besseren Taktung und mehr Pünktlichkeit funktionieren. Das Vorhaben sei auch mit den Kommunen im Land abgesprochen. Ein wichtiger Hebel, um das Angebot auszubauen, sei die im Koalitionsvertrag geplante "Mobilitätsgarantie". Das Konzept sieht vor, dass alle Orte in Baden-Württemberg von 5 Uhr früh bis Mitternacht mit dem ÖPNV erreichbar sein sollen. Doch es müsse auch vor Ort in den Stadt- und Kommunalparlamenten entschieden werden, ob Vorfahrtsspuren für Busse aufgemacht werden oder Ampeln künftig den ÖPNV priorisieren können. Die wichtigste Voraussetzung für die ÖPNV-Strategie in Baden-Württemberg ist allerdings auch viel mehr Geld im aktuell angespannten Haushalt. Hermann sagte dazu: "Man kann eine Verkehrswende nicht ohne Geld machen."