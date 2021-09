Geteilte Meinung zur Lohnregelung von Ungeimpften

per Mail teilen

Ungeimpfte, die in Corona-Quarantäne müssen, bekommen in Baden-Württemberg keine Entschädigung für den Verdienstausfall mehr. Die Gewerkschaft Verdi sieht darin eine "Impfpflicht durch die Hintertür". In einer Straßenumfrage äußern sich auch Passantinnen und Passanten zu dem Thema.