Land will Teerabfälle von Straßen künftig besser recyceln

Baden-Württembergs Landesregierung plant, Straßenabfälle aus Teer künftig im Land besser zu recyceln. Dazu sollen Anlagen gebaut werden, in denen das Material behandelt und wiederverwertbar gemacht wird. Momentan landet kaputter teerhaltiger Asphalt aus Baden-Württemberg häufig auf Deponien, weil er krebserregende Stoffe enthält. Zum Recycling wird er bis in die Niederlande gefahren. Laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist das weder nachhaltig noch sinnvoll. Mit eigenen thermischen Behandlungsanlagen "vor der Haustür" könnten Transportwege gespart und die gewonnenen Mineralien für neuen Asphalt wiederverwendet werden. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) sieht darin auch die Möglichkeit, die ohnehin schon knappen Deponien zu entlasten. 400.000 Tonnen teerhaltiger Asphalt könnten jährlich recycelt werden. Ein Konzept zu den Plänen sei derzeit in Arbeit. Beide Minister sehen allerdings auch die Privatwirtschaft in der Pflicht, die speziellen Recyclinganlagen zu bauen. Mehrere Unternehmen hätten schon Interesse signalisiert.