Kriminalität: Weniger Verurteilungen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Verurteilungen 2020 insgesamt zurückgegangen. Eine Entwicklung unter den Heranwachsenden bereitet dem Justizministerium allerdings Sorge.

Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg deutlich weniger Verurteilungen als 2019. 2020 wurden laut den Zahlen des Statistischen Landesamtes rund 103.800 Personen gerichtlich verurteilt. Das seien fast 6.100 Verurteilungen weniger als im Jahr zuvor, was einen Rückgang von 5,5 Prozent entspreche, so Justizministerin Marion Gentges (CDU) bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Anke Rigbers.

Viele Schuldsprüche betreffen Delikte im Straßenverkehr

In nahezu allen Deliktbereichen gab es weniger Schuldsprüche. Die Straftaten im Straßenverkehr machten mit rund 25.500 Verurteilungen den größten Anteil aus (4,8 Prozent weniger als im Vorjahr). Etwa 17 Prozent entfielen auf den Bereich Betrug und Untreue. Mit einem Minus von rund 2.500 Verurteilungen (-12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) ist in dieser Gruppe auch der stärkste Rückgang zu verzeichnen. Zudem wurden weniger Menschen wegen Diebstahls (-10,3 Prozent) und Gewaltdelikten (-6,5 Prozent) verurteilt. Nahezu unverändert blieben die Schuldsprüche wegen Drogendelikten (-0,2 Prozent).

Corona-Pandemie ein Grund für Rückgang der Verurteilungen

Die Zahl der Verurteilungen war zuvor in den Jahren 2018 (rund 104.800) und 2019 (rund 109.850) angestiegen. Den Rückgang im vergangenen Jahr führte Gentges auch auf die Folgen der Corona-Pandemie zurück. Durch den Rückgang der sozialen Kontakte hätten sich in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen weniger Gelegenheiten zu Straftaten ergeben, so die Justizministerin.

Zudem sei aber auch der öffentliche Dienstbetrieb in der Pandemie eingeschränkt gewesen. Demnach seien die Erledigungen bei den amts- und landgerichtlichen Strafsachen 2020 um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, so Gentges. Besonders das zweite Quartal sei vom Corona-Lockdown betroffen gewesen - in diesem Zeitraum hätte es 23 Prozent weniger Verfahren als im selben Zeitraum 2019 gegeben. Erst ab dem Halbjahr 2020 sei das Niveau vom Vorjahr erreicht worden.

Zunahme bei Sexualstraftaten

Gegensätzlich zum rückläufigen Trend der Kriminalstatistik verlaufen die Zahlen bei den Sexualstraftaten. Die Verurteilungen in diesem Bereich steigen bereits seit vier Jahren. Gentges führte das zum einen auf eine - weiter gefasste - Strafrechtsänderung von 2016 zurück. "Zudem, und dies bereitet uns durchaus Sorge, steigt die Zahl der Verfahren wegen Verbreitung, des Erwerbs oder Besitzes von kinderpornographischen Schriften seit Jahren an", so Gentges.

Besonders hervorzuheben sei, dass die Verurteilungen von Erwachsenen im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um zwei Prozent zugenommen hätten. Wohingegen es bei den Heranwachsenden (18- bis 21-Jährige) einen Anstieg von 30,4 Prozent und bei den Jugendlichen (14- bis 18-Jährige) um 33 Prozent gegeben hätte. Seit Juni 2021 ist der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornographie als Verbrechen eingestuft. Vielen Kindern und Jugendlichen sei allerdings zunächst nicht bewusst, dass sie gegen das Gesetz handeln. Umso wichtiger sei es, ihnen klarzumachen, "dass das Versenden, aber auch das Speichern solcher Inhalte eine erhebliche Straftat darstellt", so Gentges.

Anteil der nichtdeutschen Verurteilten wächst etwas

Gegenläufig zur Gesamtentwicklung der Zahlen für 2020 zeigt sich außerdem der etwas gewachsene Anteil der nichtdeutschen Verurteilten. Während rund 60.100 Personen mit deutscher Nationalität verurteilt wurden, waren es bei Nichtdeutschen rund 43.700. Insgesamt gingen auch hier die Schuldsprüche zurück (-5,8 bei Deutschen, -5,2 Prozent bei Nichtdeutschen). Gemessen an allen Verurteilten nahm der Anteil der nichtdeutschen Bürger aber um 0,2 Prozentpunkte auf 42,1 Prozent zu. Bei den Schuldsprüchen handelt es sich auch unter anderem um Straftaten, die nur von Personen ohne deutschen Pass begangenen werden können, wie beispielsweise im Rahmen des Asylgesetzes.

Gegen die meisten Verurteilten wurde im vergangenen Jahr eine Geldstrafe verhängt. Von den insgesamt 103.800 Männern und Frauen betraf das etwa 81 Prozent. Rund 13,4 Prozent wurden zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt. Die Gerichte setzten die meisten Fälle davon zur Bewährung aus, sodass vier Prozent aller Verurteilten eine Gefängnisstrafe antreten mussten.