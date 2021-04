Am Dienstag sind die Tarifverhandlungen für die knapp eine Million Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg fortgesetzt worden. Alle Beteiligten rechnen mit einem Abschluss am Abend oder in der Nacht. Zuvor hatten sich die Tarifparteien im Bezirk Nordrhein-Westfalen geeinigt. mehr...