Im Arbeitserziehungslager Rudersberg hat die Gestapo Tausende Frauen zur Zwangsarbeit gezwungen. Zum Gedenken verlegt die Gemeinde eine Stolperschwelle.

80 Jahre nach Kriegsende will die Gemeinde Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) Kriegsverbrechen nun mit einer Stolperschwelle sichtbar machen. "Die Stolperschwelle dient zur Erinnerung an das Frauen-Arbeitserziehungslager in Rudersberg, was von den Nationalsozialisten in den 1940er-Jahren eingerichtet wurde", erklärt Raimon Ahrens, der Bürgermeister von Rudersberg. "In den Jahren gegen Kriegsende wurden dort Tausende Frauen untergebracht und zur Arbeit gezwungen".