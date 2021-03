per Mail teilen

Eine Riesenstrecke haben die ersten Weißstörche absolviert, die jetzt aus ihren Winterquartieren zurück nach Baden-Württemberg kommen. Nach Angaben des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) legen sie bei ihrem Flug aus Marokko oder Mali bis zu 4.500 Kilometer zurück. Der Nabu sucht deshalb ehrenamtliche Storchenhelfer für die erschöpften Tiere. Diese Fachleute sollen vor Ort die steigende Zahl von Horsten betreuen, Jungstörche beringen und die Daten an Forschungsstellen und Behörden weitergeben. Der Storchen-Bestand erhole sich zwar seit einigen Jahren, dennoch müsse die Entwicklung der Störche in Baden-Württemberg dokumentiert und die Lebensräume der Tiere stärker geschützt werden, so Storchenexpertin Ute Reinhard vom Tübinger Regierungspräsidium.