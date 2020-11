Bricht im Dezember die große Suche nach den wenigen offenen Glühweinständen aus? Der baden-württembergische SPD-Chef Stoch befürchtet das und fordert klare Regeln für die Kommunen.

Aus Sorge vor weiteren Corona-Hotspots vor Weihnachten fordert der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch klare Ansagen des Landes für die Advents- und Weihnachtsmärkte. "Wenn wir im Dezember in einem Landkreis Märkte mit Maskenpflicht haben und im Nachbarkreis nicht, wenn es in einem Ort Alkohol-Ausschank gibt und im nächsten Ort nicht, dann gibt die Politik einen chaotischen Glühwein-Tourismus vor", sagte Stoch. In Baden-Württemberg wurden die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt. Einige Kommunen planen Alternativkonzepte, in Stuttgart etwa soll es vereinzelte Stände geben.

Notwendig sei auch eine Strategie, die über den November hinausreiche. Dies gelte sowohl für den Fall einer kontrollierten Wiedereröffnung derzeit geschlossener Bereiche als auch für den Fall, dass die Lage sich nicht bessere. "Es müssen ausgewogene und differenzierte Konzeptionen auf den Tisch, die die enormen Kraftanstrengungen insbesondere in den Bereichen Kunst, Kultur und Sport berücksichtigen", sagte Stoch. "Allein auf das Prinzip Hoffnung zu setzen, war bisher leider immer falsch."

Bund will Corona-Maßnahmen weiter verschärfen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten beraten heute über die seit zwei Wochen geltenden Corona-Einschränkungen. Der Bund schlägt unter anderem weitere Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen vor: