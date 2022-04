per Mail teilen

Der Gründer des auf Wärmedämmung spezialisierten Bauzulieferers Sto starb am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 94 Jahren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Stühlingen (Kreis Waldshut) mit. Unter Stotmeisters Leitung sei das Unternehmen von einem regionalen Putz- und Farbenhersteller zu einer internationalen Firmengruppe gewachsen, die heute über 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftige. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro.