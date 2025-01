Stimmungsvoller Schwarzwald-Pokal in Schonach

per Mail teilen

In Schonach wurde am Wochenende der Schwarzwald-Pokal ausgetragen. Der Weltcup der nordischen Kombinierer war aus deutscher Sicht doch recht erfolgreich. Nathalie Armbruster und Vinzenz Geiger schafften es gestern und heute auf das Siegerpodest. Die Fans kamen also voll auf ihre Kosten und das obwohl der Weltcup lange witterungsbedingt - zu warm und zu wenig Schnee - auf der Kippe stand.